John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset açık artırmada satıldı

AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:33 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 15:33

BBC'nin haberine göre, John Lennon ve Yoko Ono'ya ait nadir bulunan kaset, Kopenhag'daki müzayedede 58 bin 300 dolara alıcı buldu.

Beatles grubu dağılmadan aylar önce, 4 Danimarkalı genç tarafından yapılan 33 dakikalık kasetin, 50 yıldan uzun süre önce kaydedildiği bildirildi.

Söz konusu kasetin içinde, Lennon ve Yoko ile yapılan röportaj ve Lennon'a ait daha önce yayınlanmamış bir şarkı olduğu aktarıldı.

Kimliği açıklanmayan alıcı, Lennon'ın öğrencilerle fotoğrafı ve okul gazetesinin de yanında verildiği kaset için telefon aracılığıyla teklifte bulundu.

