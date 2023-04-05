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Dünya

Johnson & Johnson, hakkındaki davalarda anlaşmak için 8,9 milyar dolar ödeyecek

Merkezi ABD'de bulunan, kozmetik ve hijyenik ürünler üreten Johnson & Johnson, kozmetik talk ürünlerinin kansere neden olduğu iddialarıyla açılan davalarda anlaşmaya varmak için gelecek 25 yılda 8,9 milyar dolar ödeyecek.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 00:17 - Güncelleme:
Johnson & Johnson, hakkındaki davalarda anlaşmak için 8,9 milyar dolar ödeyecek
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Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, yan kuruluşları LTL Management LLC'nin, Şirkete ve Kuzey Amerika'daki bağlı kuruluşlarına karşı kozmetik talk davalarından kaynaklanan iddiaları adil ve verimli bir şekilde çözüme kavuşturacak yeniden yapılanma planı için iflas koruması başvurusunda bulunduğu duyuruldu.

Bu çerçevede, Johnson & Johnson'un mevcut ve gelecekteki tüm alacakları çözmek amacıyla 25 yılda 8,9 milyar dolara kadar katkıda bulunmayı kabul ettiği kaydedilen açıklamada, LTL'nin de bu kapsamda 60 binden fazla mevcut davacıdan taahhüt aldığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu başvurunun, Johnson & Johnson'un talk pudrası ürünlerinin güvenli olduğuna dair devam eden tutumunu değiştirdiği anlamına gelmediği vurgulanarak, Şirketin ve diğer bağlı kuruluşlarının iflas koruması başvurusunda bulunmadığının altı çizildi.

Şirketin, kozmetik talk ürünlerinin kansere neden olduğu iddialarının asılsız ve bilimsel dayanaktan yoksun olduğuna inanmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, Johnson & Johnson'un bu güne kadar kozmetik talkla ilgili jüri davalarının büyük çoğunluğunu kazandığı ifade edildi.

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