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Johnson: Seçim zaferi Brexit'i gerçekleştirmek için yeni bir yetki verdi

İngiltere'deki erken genel seçimden zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson, hükümetinin Brexit'i gerçekleştirmek için yeni ve güçlü bir yetki elde ettiğini söyledi.

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Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Johnson, "Bu aşamada, bu tek ulus Muhafazakar Parti hükümetine, sadece Brexit'in gerçekleştirilmesini sağlamak değil, aynı zamanda bu ülkeyi birleştirmek ve ilerletmek için de yeni ve güçlü bir yetki verildiği görünüyor." dedi.

Johnson, sonucun İngiliz halkının demokratik iradesine saygı duyma, ülkeyi daha iyi bir hale getirme ve tüm halkın potansiyelini ortaya çıkarma şansı veren tarihi bir seçim olacağına işaret ettiğini belirtti.

Başbakan, "Şimdi yapacağımız şey budur ve eğer sandık çıkış anketlerindeki gibi (parlementoya) geri dönecek kadar şanslıysak, o zaman işimiz bugün başlayacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan Johnson, Batı Londra'daki seçim bölgesinde oy oranını 1,8 puan artırarak 7 bin 210 oy farkla ve toplam da 25 bin 251 oyla yeniden Avam Kamarası'na seçildi.

Sandık çıkış anketlerine göre, Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 368 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.

Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 191 sandalye ile ikinci oldu. Böylece İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 71'ini kaybederek tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı.

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