Johnson’ın ilk icraatı İsrail lobisine hizmet

18.12.2019 01:28 - Güncelleme: 18.12.2019 01:28

Ülkede düzenlenen erken genel seçimlerde ezici bir şekilde zafer kazanan Başbakan Boris Johnson’ın Kraliçe 2. Elizabeth’e Perşembe günü sunacağı hükümet programında BDS’nin faaliyetlerinin yasaklanması da olacağı öğrenildi. The i gazetense konuşan İngiltere’nin Holokost sonrası meselelerden sorumlu Özel Temsilcisi Eric Pickles, “BDS antisemit ve hepimizi tehdit ediyor. Başbakan bu konuyu yasal olarak temelden çözecek” dedi. Pickles, hükümet programında BDS’nin yasaklanmasının da yer alacağını aktardı. ABD’de Trump yönetimi ve Avusturya parlamentosu geçen hafta BDS’yi yasaklayan kararlara imza atmıştı.