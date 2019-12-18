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Dünya

Johnson’ın ilk icraatı İsrail lobisine hizmet

Terör devleti İsrail’den gelen malları boykot etmeyi hedefleyen BDS isimli uluslararası hareket, ABD ve Avusturya’nın ardından şimdi de İngiltere’nin hedefinde.

18.12.2019  01:28 - Güncelleme: 18.12.2019  01:28

Ülkede düzenlenen erken genel seçimlerde ezici bir şekilde zafer kazanan Başbakan Boris Johnson’ın Kraliçe 2. Elizabeth’e Perşembe günü sunacağı hükümet programında BDS’nin faaliyetlerinin yasaklanması da olacağı öğrenildi. The i gazetense konuşan İngiltere’nin Holokost sonrası meselelerden sorumlu Özel Temsilcisi Eric Pickles, “BDS antisemit ve hepimizi tehdit ediyor. Başbakan bu konuyu yasal olarak temelden çözecek” dedi. Pickles, hükümet programında BDS’nin yasaklanmasının da yer alacağını aktardı. ABD’de Trump yönetimi ve Avusturya parlamentosu geçen hafta BDS’yi yasaklayan kararlara imza atmıştı.  

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

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