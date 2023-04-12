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Dünya

Josep Borrell, Kovid-19'a yakalandı

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kovid-19'a yakalandı.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 19:17 - Güncelleme:
Josep Borrell, Kovid-19'a yakalandı
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Kovid-19'a yakalandı. Borrell sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, bu nedenle Çin'e yapacağı ziyareti ertelediğini açıkladı. Borrell, kendimi iyi hissettiğini ve semptom göstermediğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta Çin'e düzenledikleri ziyaretin ardından Borrell, yarın Çin'i ziyaret etmeyi planlıyordu.

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