Joseph Humire: Çin ve Rusya, Venezuela üzerinden ABD´ye meydan okuyor

Humire, Venezuela´da hem askeri hem de sanayi varlıklarını kurmak için Rusya ve Çin´in ekonomik desteklerini artırdıkları yorumunu yaptı.

Bunun bir jeopolitik satranç olduğunu söyleyen Humire, Venezuela Devlet Başkanı Maduro´nun ABD destekli bir hükümet kurularak görevinden alınması durumunda Çin ve Rusya´nın bu oyunu kaybedeceğini söyledi.

Venezuela´nın Çin ve Rusya´ya 120 milyar dolardan fazla borcunun olması hem Pekin hem de Moskova´yı, Maduro´nun yenilmesi halinde zaten zayıf olan ülkenin ekonomisinin daha büyük bir darbe alması endişesiyle korkutuyor.

Çin Venezuela ekonomisine 2007 yılından bu yana 50 milyar dolar gönderdi. Venezuela ise bu borcu petrol göndererek ödeme sözü vermişti.

Wall Street Journal gazetesi Çin Ticaret Bakanlığı´nın tahminlerine göre, Venezuela´nın Çin´e halen 20 milyar dolar borcu olduğunu aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang da geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında, Çin´in Venezuela ile görüşmelerine devam edeceğini ve ülkenin sorunlarına çözüm bulmaya gayret edeceğini ifade etmişti.

Çin ve Rusya ayrıca Latin Amerika ülkelerinin en büyük silah tedarikçileri olarak da biliniyor. Pekin 2017 yılında Venezuela´ya 3.2 milyar doğrudan ilave yatırımda bulunmuştu.

Venezuela´nın borç ödemleri 2015 yılından bu yana yavaşlarken, ülkenin şu andaki siyasi durumu ve ABD´nin rejimi değiştirme çabalarının ülkedeki Çin yatırımı için büyük bir felaket olacağı belirtiliyor.

Rusya ile Venezuela arasındaki sıkı diplomatik ilişkiler ise Venezuela´nın eski devlet başkanı Hugo Chavez dönemine dayanıyor. Venezuela, Rusya´nın, Suriye ve Ukrayna´ya müdahalelerine destek veren birkaç ülkeden biriydi.