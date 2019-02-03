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Juan Guaido, muhalefete sokağa çıkma çağrısında bulundu

Kendini geçici Venezuela devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhalefeti 12 Şubat'ta büyük protesto eylemleri için yeniden sokağa çağırdı.

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Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onu tanımayan Guaido'yu destekleyen binlerce kişinin sokaklara çıktığı bir gün geçirdi.
 
Caracas'ta bulunan Yüksek Adalet Mahkemesi yakınındaki Bolivar Bulvarı'nı dolduran Maduro destekçileri gibi Guaido liderliğindeki muhalifler de kentin sokaklarını doldurdu.
 
Las Mercedes semtindeki Birinci Bulvarı'nda düzenlenen miting için kentin farklı bölgelerinden gruplar halinde gelen muhalifler, etkinliğin başlamasından önce alanda toplandı.
 
Devlet Başkanı Maduro karşıtı pankartlar ve Venezuela bayrakları taşıyan Guaido destekçileri, attıkları sloganlarla "özgür ve şeffaf seçim" isteklerini yineledi.
 
12 ŞUBAT'TA GÖSTERİLER BAŞLAYACAK
 
ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, destekçilerinden her yıl 12 Şubat'ta kutlanan "Gençlik Günü"nde yeniden sokağa çıkmalarını ve Devlet Başkanı Maduro karşıtı protestolar düzenlemelerini istedi.
 
Hedeflerine ulaşana kadar protesto eylemlerinin süreceğini ifade eden Guaido, 12 Şubat öncesinde de gösteriler düzenleyeceklerini belirtti fakat tarihi ve niteliğine ilişkin bilgi vermedi.a

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