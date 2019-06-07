Julian Assange'ın gizli kamera kayıtları ortaya çıktı Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, İngiltere'de tutulduğu yüksek güvenlikli hapishanede görüntülendi. Gizli kamera kayıtlarına Rus haber ajansı ulaştı. Bu görüntülerin çekilmesinden kısa süre sonra Assange'ın sağlığının bozulduğu ve revirde gözlem altında tutulduğu iddia ediliyor.