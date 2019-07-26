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Juncker Johnson'ın 'yeni Brexit anlaşması' talebini reddeti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a, ülkesinin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma ile ayrılması için 'tek seçeneğin mevcut geri çekilme (Brexit) anlaşması' olduğunu söyledi.

  • DHA
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Britanya Başbakanı Johnson ile Juncker arasındaki telefon görüşmesine ilişkin bilgi veren Juncker'in Sözcüsü Mina Andreeva, Juncker'in Birleşik Krallık'ın bu konudaki her yeni önerisinin, AB tarafından geri çekilme anlaşmasına uyum açısından analiz edileceğini Johnson'a ifade ettiğini belirtti.
 
Boris Johnson'ın Sözcüsü de yaptığı açıklamada, Johnson'ın Juncker'e bir Brexit anlaşmasına varılabilmesi için Theresa May hükümeti ile üzerinde uzlaşılan anlaşmadaki İrlanda backstop maddesinin kaldırılması gerektiğini söylediğini belirtti.
 
Açıklamaya göre, Johnson ayrıca, mevcut geri çekilme anlaşmasının Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından üç kez reddedildiğini ve mevcut şekli ile geçemeyeceğini de söyledi.

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