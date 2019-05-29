Juncker: Şurası çok açık ki, Brexit yeniden görüşülmeyecek
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği'nin Birleşik Krallık ile hali hazırda üzerinde uzlaşmaya varılmış olan Brexit anlaşmasını yeniden ele almaya niyetli olmadığını vurguladı ve 'Şurası çok açık ki, Brexit yeniden görüşülmeyecek' diye uyardı.
- DHA
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşmesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Juncker, "Theresa May ile kısa bir toplantı yapacağım; ancak; Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmeyeceği çok açık ve net; şurası çok açık ki, Brexit yeniden görüşülmeyecek" dedi.
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da, Birleşik Krallık'ın bir anlaşma olmadan AB'den ayrılması riskinin büyüdüğüne inandığını söyledi ve "Anlaşmasız Brexit riskinin büyüdüğünü düşünüyorum" dedi.
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