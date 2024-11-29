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Dünya

Justin Sun, 6.2 milyon dolara satın aldığı 'muz eserini' yedi

Çinli kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, 6.2 milyon dolara satın aldığı koli bandıyla duvara yapıştırılan muz eserini yedi.

IHA29 Kasım 2024 Cuma 16:27 - Güncelleme:
Justin Sun, 6.2 milyon dolara satın aldığı 'muz eserini' yedi
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İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın bir duvara bantlanmış muzdan oluşan "Comedian" adlı sanat eserinin yeni sahibi Çinli kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, verdiği söz tuttu. İlginç sanat eserini 6.2 milyon dolara satın alan Sun, Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olarak tarihe geçen muzu yedi. Justin Sun muzu yemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunu bir basın toplantısında yemek de sanat eserinin bir parçası olabilir. Bu diğer muzlardan çok daha iyi" dedi.

"FİZİKSEL BİR ŞEYİN AKSİNE İNTERNETTE VAR OLUYOR"

"Comedian" gibi mefhumî sanat eserleriyle NFT sanatı ve kripto paraların temelindeki teknoloji olan blok zinciri sistemiyle benzerlik kuran Sun, "Bu nesnelerin ve fikirlerinin çoğu fiziksel bir şeyin aksine internette var oluyor" ifadesini kullandı. Sun, ayrıca sanat eserinin değerinin gelecekte kripto para gibi daha da yükseleceğini düşündüğünü söyledi.

MUZ VE KOLİ BANDI HEDİYE ETTİ

Sun'ın düzenlediği etkinliğe katılanlara hatıra olarak bir muz ve bir koli bandı hediye edildi.

"Duvara bantlanmış muz" eseri, 21 Kasım'da ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 6.2 milyon dolara satılmıştı. Eseri satın alan Sun, benzersiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak muzu yiyeceğini açıklamıştı.

POPÜLER MUZ ESERİNİ DAHA ÖNCE 2 KİŞİ YEDİ

Cattelan'ın muz eseri, 2019'da ilk kez sergilendiği ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami'deki Art Basel'de 120 bin dolara satılmıştı. Satışın ardından performans sanatçısı David Datuna muzu yemiş ve yerine hızla yenisi konulmuştu. 2023'te Güney Kore'deki Leeum Sanat Müzesi'nde ise bir öğrenci aç olduğunu söyleyerek, sanat eserini yemişti.

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