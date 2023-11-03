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Dünya

Justin Trudeau ve Alain Berset, Filistin'deki gelişmeleri ele aldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

AA3 Kasım 2023 Cuma 10:18 - Güncelleme:
Justin Trudeau ve Alain Berset, Filistin'deki gelişmeleri ele aldı
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Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamada, Kanada'nın başkenti Ottowa'da görüşen Trudeau ve Berset'in Gazze'de şiddetin tırmanmasına ve insani duruma dair kaygılarını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, ikilinin bölgedeki siviller için acil ve engelsiz insani yardım ihtiyacına dair görüş birliğinde olduğu belirtildi.

Trudeau ve Berset'in, Hamas'ın elindeki esirlere insani muamelede bulunması ve bunları ivedilikle bırakması çağrısı yaptığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya desteğin sürmesinin de görüşüldüğüne işaret edildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin, Hamas'ın saldırılarını kınadığı, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu vurguladığı aktarıldı.

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