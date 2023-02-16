K-pop gruplarından depremzedelere yardım

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre iller ile Suriye'de büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Türkiye'ye yardım yağıyor. Güney Kore'de Türkiye'deki ve Suriye'deki depremzedeler için devam eden yardım kampanyalarına ünlüler de katıldı. Ülkenin önde gelen pop müzik gruplarından BTS'nin üyesi Jimin ve J-Hope, iki ülkedeki çocuklara yönelik acil yardım kampanyasında kullanılmak üzere UNICEF Kore Komitesine 100 milyon won (77 bin 918 ABD Doları) bağışta bulundu. Komiteden yapılan açıklamada, bağışların özellikle depremden etkilenen çocukların beslenmesi, içme suyu, hijyeni ve korunması için kullanılacağı ifade edildi.

Ünlü müzik grubu BTS ayrıca Hope Bridge Kore Afet Yardım Derneğine de 100 milyon won bağışladı. Paranın tıbbi malzeme, yiyecek ve giyecek gibi yardım malzemelerinin yanı sıra afetin vurduğu bölgelerin yeniden inşası için kullanılacağını belirtildi.

TWICE GRUBUNDAN 200 MİLYON WON

Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) tarafından yapılan açıklamada ise K-pop grubu TWICE'ın 200 milyon won bağışladığı duyuruldu. Gruptan yapılan açıklamada, "Felaketten zarar gören herkese başsağlığı diliyor, hayatta kalan çocuklar ve ailelerinin günlük rutinlerine dönebilmelerini içtenlikle diliyoruz" denildi.