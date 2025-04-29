The Economist'te yer alan bir haberde ABD'nin NATO'dan çekilmesi ile ilgili dikkat çeken bir haber yayımlandı. Söz konusu yazıda "Amerika geri çekiliyor. Rusya tehdidi büyüyor. Ukrayna savunmada. Yeni harcama taahhütlerine rağmen, silah üretimi hâlâ yetersiz seviyede. Yine de Avrupalılar endişelenmesin: Erdoğan onların yanında" ifadeleriyle başlayan haberinde Erdoğan için "Avrupa'nın olası kurtarıcısı" ifadelerine yer verildi.

AVRUPA KORKMA ARKANDA TÜRKİYE VAR

Savunma konusunda Türkiye'nin parasının karşılığını fazlasıyla aldığı belirtilen haberde, "Ülkenin silah sanayisi hızla gelişiyor. Zırhlı araçlar, saldırı ve gözetleme uçakları, savaş gemileri, hafif silahlar ve mühimmatlar Türkiye'deki montaj hatlarından uçuyor. Gecikmelere rağmen Türkiye'nin savaş tankı Altay ve hayalet savaş uçağı Kaan'ın on yılın sonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor." diye eklendi.

Haberde Avrupa'da Türkiye ile iş yapmaya yönelik ilginin arttığına dikkat çekilirken, "Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar, geçtiğimiz günlerde İtalyan savunma devi Leonardo ile bir ortak girişim anlaşması imzaladı" denildi.

Makalede, Avrupa'nın Ukrayna konusunda da Erdoğan'ın yardımına güvendiği kaydedildi.