Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılayacak alımla ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa, yaptığı açıklamada, Cakarta'nın Çin'in Chengdu J-10'larını satın alacağını imasında bulundu.

Bakan Sadewa, olası J-10 anlaşması hakkında, hem 2025 hem de 2026 mali yıllarına ait savunma bütçelerinin onaylandığını söyledi. Ancak bakan, Endonezya'nın daha önce başka yabancı uçaklar da sipariş etmiş olması nedeniyle, söz konusu bütçe planlarının J-10'ları kapsayıp kapsamayacağından emin olmadığını belirtti.

J-10'LAR YAKINDA HAVA ÜSSÜNE İNECEK

Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ise J-10'ların yakında Cakarta hava sahasında uçacağını söyleyerek Endonezya'nın askeri uçak satın alma niyetini işaret etti. Bakan Sjamsoeddin, Cakarta'nın sözleşmeyi tam olarak ne zaman imzalayacağını veya jetlerin ülkeye ne zaman gönderileceğini ise açıklamadı.

Yabancı basında yer alan habere göre bir J-10'un fiyatı 30 ila 40 milyon dolar arasında değişiyor. Bu, en temel modeli 120 milyon dolara kadar çıkabilen Fransız yapımı Rafale jetlerinden çok daha ucuz. Her ikisi de 4.5 nesil uçaklar, ancak Rafale'nin muharebe menzili 1.850 kilometre ile J-10'un 1.240 kilometrelik menziline kıyasla daha uzun.

48 ADET KAAN ALACAKLAR

Endonezya, 42 Rafale jeti siparişi verdi ve bunlardan üçünün 2026'nın ilk çeyreğinde teslim edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, göreve geldiği ilk yılda savunma bütçesini Türkiye'den 48 adet KAAN savaş uçağına ayırmaya karar verdi. Raporlara göre sözleşmenin değeri yaklaşık 10 milyar dolar.

Hükümet verileri, Savunma Bakanlığı'nın 2025 mali yılı için 247,5 trilyon Rupi'ye (14,9 milyar dolar) kadar harcama yapabileceğini gösteriyor. Bakanlık, 30 Eylül itibarıyla yalnızca 167,1 trilyon Rupi (10 milyar dolar) harcamıştı; bu da bütçenin %67,5'ine denk geliyor. Gelecek yıl, Savunma Bakanlığı'nın harcama sınırı 187,1 trilyon Rupi (yaklaşık 11,3 milyar dolar) olacak ve bu paranın bir kısmı askeri teçhizat iyileştirmelerine de aktarılacak.

J-16 SAVAŞ UÇAKLARI DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Çin yapımı J-10'ları tedarik etme planı ilk olarak geçen ay Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Bürosu Başkanı Tuğgeneral Frega Wenas Inkiriwang tarafından açıklanmıştı. Inkiriwang, 18 Eylül'de Endonezya Hava Kuvvetleri'nin (TNI AU) uçağın Endonezya'nın savunma ve operasyonel gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için J-10'ları hala incelediğini belirtti.