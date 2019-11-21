19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7072
  • 6,3281
  • 270.292
  • 106785
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kabe baskınının görüntüleri 40 yıl sonra ortaya çıktı

40 yıl önce Cuheyman el Uteybi ve arkadaşlarının Kabe'yi basarak yaklaşık 2 hafta boyunca güvenlik güçleri ile çatıştığı anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde şiddetli çatışmaların anbean kaydedildiği görüldü.

Haberin
videosu
  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan yerel basını, 40 yıl önce gerçekleştirilen Kabe baskınına ilişkin video görüntülerini ilk kez paylaştı.
 
İki haftalık sürecin sonunda, 127 Suud askeri, 117 Yeni İhvan grubu üyesi ve olay sırasında çevrede bulunan 26 kişi hayatını kaybetti. Cuheyman da dahil ele geçirilen 63 Yeni ihvan üyesi idam edildi. 

İşte 300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Aynularap'ta terör örgütüne SİHA'lı darbe

Aynularap'ta terör örgütüne SİHA'lı darbe

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

Fitch: Türk ekonomisi dengelendi

Fitch: Türk ekonomisi dengelendi

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

48 bin genç çiftçiye 1.4 milyar lira hibe

48 bin genç çiftçiye 1.4 milyar lira hibe

Fenerbahçe’nin filmi ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’

Fenerbahçe’nin filmi ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’

Meteoroloji'den 7 il için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den 7 il için yağmur uyarısı

WhatsApp artık o telefonlarda kullanılamayacak: Tarih belli oldu

WhatsApp artık o telefonlarda kullanılamayacak: Tarih belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Yola düşen Türk bayrağını araçlar üstünden geçmesin diye aldı

Yola düşen Türk bayrağını araçlar üstünden geçmesin diye aldı

Rasulayn'da ele geçirildi! 683 roket lançeri...

Rasulayn'da ele geçirildi! 683 roket lançeri...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Prens Charles moda koleksiyonu çıkarıyor!

Prens Charles moda koleksiyonu çıkarıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA