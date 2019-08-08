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Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak

Mekke'de 200 işçinin emeğiyle hazırlanan ve yaklaşık 700 kilogram saf ipek ile 120 kilogram gümüş ve altın kullanılarak oluşturulan örtü, Kabe ile buluşmak için Kurban Bayramı arifesini bekliyor.

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Kabe örtüsü fabrikasında makineler ve el işçiliğiyle hazırlanan, üzerinde altın ve gümüş ipliklerle işlenmiş çeşitli ayet ve dualar bulunan, 4 parçadan oluşan örtü, 47 metre uzunluğunda ve 657 metrekare büyüklüğünde.

Fabrikada "ipliklerin boyanması, kumaşın desenli ve desensiz olarak örülmesi, ayet ve motiflerin el işçiliğiyle nakşedilmesi, ayet ve motiflerin desensiz bölümlerle birleştirilmesi" aşamalarından geçen örtü, 8 ile 11 ay arasında değişen sürelerde tamamlanıyor.

İtalya'dan beyaz renkte getirilen ipekler, fabrikada yıkanarak siyaha boyanıyor. Boyanan iplikler bobinlere sarılarak, kumaşa dönüştürülmesi için örme bölümüne gönderiliyor. İplikler burada kuşak bölümü sade, diğer bölümleri ise desenli olacak şekilde örülüyor.

SARI İPEK ÜZERİNE ALTIN KAPLAMA GÜMÜŞ İPLİKLER İŞLENİYOR

Örme işleminin tamamlanmasıyla, ayetlerin yazılması gereken bölümlere makineden desen çizdiriliyor. Böylece makine aşaması tamamlanarak el işçiliği aşamasına geçiliyor. Kuşak ve diğer nakışların el emeği ile yapıldığı bölümde, çizilen desen ve yazılara göre alt kısmına sarı ipek, üstüne ise altın kaplama gümüş iplikler ile el işlemesi yapılıyor.

Burada örtünün Kuşak, Rukn Yemani, Kabe Kapısı, Hacerul Esved ve diğer bazı bölgelerine el emeği ile ayetler nakşediliyor.

Tamamlanan örtü, arife günü hacı adaylarının Arafat vakfesinde olduğu sırada Kabe'ye giydiriliyor.

Eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra parçalara ayrılarak sergilenmesi için İslam ülkelerine, müzelere ve hediye olarak bazı devlet başkanlarına gönderiliyor.

Kabe örtüsünün 24 milyon riyale mal olduğu belirtiliyor.

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