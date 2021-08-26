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Dünya

Kabil Havalimanı kapısında patlama meydana geldi

Pentagon, Kabil Havalimanı kapısında patlama olduğunu doğruladı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 16:51 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:51
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