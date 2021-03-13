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Dünya

Kabil hükümeti ile Taliban arasındaki çatışmalar artıyor: 5 ölü

Afganistan'da Taliban'ın Kabil Hükümeti'ne yönelik saldırısında 5 asker yaşamını yitirdi.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 18:11 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:11
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Taliban, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 5 asker hayatını kaybetti.

Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Şolgere ilçesine bağlı Bağ Pehlivan bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Hadid, saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin ise yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, saldırıda 10'un üzerinde askerin öldüğünü öne sürdü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise "saldırıda 10 askerin öldüğü, 2 askerin de yaralandığı" iddia edildi.

Öte yandan dün gece saatlerinde de Taliban'ın ülkenin Kunduz vilayetinde askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetmişti.

Ülkede yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri, Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmelerinin ikinci aşamasına devam ediyor.

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