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Kabil'de bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu 4 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 4 kişi öldü.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.
 
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü araçla bölgeden geçen güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef aldığını belirtti.
 
Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 6 kişinin de yaralandığını söyledi.
 
Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri henüz açıklanmazken, saldırıyı üstlenen olmadı.

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