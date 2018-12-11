Kabil'de bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu 4 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü araçla bölgeden geçen güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Daniş, 6 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri henüz açıklanmazken, saldırıyı üstlenen olmadı.