28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0467
  • 6,776
  • 249.987
  • 86.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kabil'de bombal saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hac ve Evkaf Bakanlığı personelini taşıyan araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hac ve Evkaf Bakanlığı personelini taşıyan minibüse yerleştirilen bombanın Kabil'in Baraki bölgesinde patlatıldığı belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, personeli taşıyan minibüs ile karşıdan gelen bir diğer aracın da hasar gördüğü aktarıldı.

Görgü tanıkları, saldırıda ölenlerin de olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Esenler’de CHP´li İmamoğlu’na PKK tepkisi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Kuzey Irak'ta PKK'ya ait hedefler vuruldu

Kuzey Irak'ta PKK'ya ait hedefler vuruldu

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

AP seçimlerinde göçmen karşıtı aşırı sağcı partiler kazandı

AP seçimlerinde göçmen karşıtı aşırı sağcı partiler kazandı

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

2 Haziran’da yenilenecek olan seçimler öncesi AK Parti’ye katıldılar

2 Haziran’da yenilenecek olan seçimler öncesi AK Parti’ye katıldılar

Düğmeye basıldı: Ağır cezalar geliyor

Düğmeye basıldı: Ağır cezalar geliyor

Bakan Dönmez hayalini açıkladı

Bakan Dönmez hayalini açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul’da dehşet anları... Eşiyle kavga eden şahıs ekmek bıçağıyla terör estirdi

İstanbul’da dehşet anları... Eşiyle kavga eden şahıs ekmek bıçağıyla terör estirdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte Baba Vanga'nın dünya için büyük kehanetleri

İşte Baba Vanga'nın dünya için büyük kehanetleri

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA