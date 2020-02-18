Kabil'de bombalı saldırı: 3 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Bag Davud bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 kişi yaralandı.
AA18 Şubat 2020 Salı15:47 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:47
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Bag Davud bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını, saldırıda 2 güvenlik görevlisiyle bir sivilin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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