Kabil'de bombalı saldırı: 3 yaralı

AA 18 Şubat 2020 Salı15:47 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:47

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Bag Davud bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını, saldırıda 2 güvenlik görevlisiyle bir sivilin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.