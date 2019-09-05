Afganistan'ın başkenti Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında büyük bir patlama meydana geldi.
- AA
Kabil Emniyet Müdürü Sözcüsü Firdevs Faramarz, patlamanın, kentin doğusunda ABD'nin Kabil Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonlara ev sahipliği yapan semt yakınında 9. Polis Bölgesi'nde gerçekleştiğini açıkladı.
Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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