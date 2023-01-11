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Dünya

Kabil'de Dışişleri Bakanlığı önünde şiddetli patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli bir patlama meydana geldi.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
Kabil'de Dışişleri Bakanlığı önünde şiddetli patlama
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Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı yakınında patlama olduğunu açıkladı.

Patlamada can kayıpları olduğunu ifade eden Zadran, güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Taliban güçleri bakanlığa çıkan sokakları trafiğe kapattı ve çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görgü tanıkları, patlamada hayatını kaybedenler olduğunu söyledi.

Öte yandan, Kabil merkezindeki Emergency Hastanesinin sokağının trafiğe kapatıldığı ve yaralıların sevk edildiği belirtildi.

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