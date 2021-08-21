Kabil'de kaosa yol açan belge

21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:42 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:42

Taliban'ın kontrolü ele aldığı Afganistan'da belirsizlik devam ediyor. Bir yandan 6 aylık geçici hükümet kurulması için görüşmeler sürerken Kabil Havalimanı'nda bekleyiş devam ediyor. Binlerce Afganistan vatandaşının ülkeden kaçmak için havalimanındaki bekleyişi devam ediyor. Havalimanının iç güvenliği ABD tarafından, dış güvenliği ise Taliban unsurları tarafından sağlanıyor.

E-POSTAYI ALAN KURTULDU

Yeni Şafak'ın haberine göre, Afganistan'da binlerce yerel insanla çalışan ABD'nin tahliye edileceklerin listesini hazırladığı ortaya çıktı. ABD makamlarını belirlediği Afganlara mail yolu ile kendilerine çalıştığını gösteren belgeler göndererek belirlenen tarihte havalimanında olmalarını istedi. Gönderilen maillerde 'tahliye edileceklerin çokluğu nedeniyle bir rezervasyon olmadığı, uçaklara ilk gelen esasına göre yolcu alınacağı' belirtildi. 'Yolcunun yığılması durumunda önemli bir süre beklemek zorunda kalacakları' ifade edildi.

BELGESİ OLMAYAN DA BEKLİYOR

Maillerde ayrıca ABD'nin havalimanına gelişlerde güvenlik garantisi vermediği ifade edildi. Bu mailleri alanlar Afganlar, tahliye edilecekleri tarih gelmeden havalimanına akın etti. ABD askerleri, belgeleri ve ellerindeki listeleri tek tek kontrol ederek Afganları alana aldı. Ancak bu listenin varlığının ortaya çıkması da kaosa neden oldu. ABD'ye çalıştığı halde kendisine mail gelmeyen Afganlar da havalimanına akın ederek, kendilerinin de götürüleceği umudu ile bekleyişe geçti. ABD askerleri ve Taliban unsurlarının zaman zaman bekleyişte olan halka karşı silah kullandığı belirtiliyor. Resmi olmayan rakamlara göre havalimanında çıkan olaylarda 40'a yakın insanının ölü/yaralı olduğu ifade ediliyor.

HUTBELERDEN ÇAĞRI

Kabil şehir merkezinde de hayat normale döndü. Güvenlik endişesi ile birkaç gün kapalı olan işyerleri açıldı. Sokaklar eskisi gibi kalabalık olmasa da insanlar günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılamaya başladı. Taliban, yönetimi ele geçirmesinin ardından verdiği ılımlı mesajlara dün de devam etti. Dün bir çok camide Cuma namazlarında Taliban'ın talimatıyla okunan hutbelerde halka "Ülkenizi terk etmeyin, kalın ve ülkenize hizmet edin. Yurt dışındaki insanlar da dönüp ülkelerine hizmet edebilir" gibi çağrıları yapıldı.

HER İDDİAYA İNANMAYIN

Afgan kaynaklar sosyal medyada dolaşan "infaz", "baskın", "tutuklama" gibi iddialara da temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade ediyor. Ülkedeki otorite boşluğundan dolayı kendi aralarında hesaplaşan grupların, yağmacıların asayiş olaylarına sebep olduğunu kaydediyor. Ancak Taliban unsurları tarafından gözaltına alınan insanlar olduğu da vurgulanıyor.

GEÇİCİ HÜKÜMET İÇİN GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Öte yandan siyasi geçiş süreci için Taliban heyeti ile eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai başkanlığındaki heyet arasındaki görüşmeler devam ediyor. Heyetlerin 6 ya da 8 aylık geçici hükümet oluşturulması için çalışmalara devam ettiği ve tarafsız bir isim üzerinde uzlaşmaya çalıştığı aktarıldı.