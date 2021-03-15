İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2021 Pazartesi / 1 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5503
  • EURO
    9,0122
  • ALTIN
    419.658
  • BIST100
    1555.47
Dünya

Kabil'de memurlara saldırı: 15 yaralı

Afganistan'da İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca yapılan saldırıda 15 kişi yaralandı.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 19:05 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 19:07
ABONE OL

Afganistan'ın başkenti Kabil'de İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dehn-i Bag bölgesinde İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan, dün gece saatlerinde Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, Taliban saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.