İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Yeka Tut bölgesinde seyir halindeki NATO askeri konvoyuna, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Rahimi, 3 sivilin de yaralandığını söyledi. Rahimi, saldırıda NATO askerlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti. Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 10 NATO askerinin öldüğünü iddia etti.