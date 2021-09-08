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Dünya

Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD'nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:30
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Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden ana cadde üzerindeki Mesud kavşağı üzerinde bulunan ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin duvarları önce beyaza boyandı sonra Taliban lehine yazı ve motiflerle süslendi.

Terk edilen büyükelçiliğin ana giriş kapasının yanındaki duvara ise Taliban bayrağı resmedildi.

Büyükelçiliği çevreleyen diğer duvarlara ise "İşgalin sonlanması, hepimizin ortak özgürlük iftiharıdır." ve "Vatandaş! Bağımsızlığın mübarek olsun." gibi sloganlar yazıldı.

Giriş kapısı önünde Taliban güçlerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

ABD, Taliban ile yaptığı barış anlaşması nedeniyle 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmıştı.

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