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Kabil'deki bombalı saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binasına düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 43'e çıktı.

  • DHA
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Yerel basın, hükümet binasının önünde bir intihar saldırganının aracını patlatmasının ardından silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, 43 kişinin hayatını kaybettiğini; 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Polisin çalışması sonrası 3 saldırganın etkisiz nale getirildiği belirtildi.

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