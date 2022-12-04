Kabil'deki patlamayı DEAŞ/H üstlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, büyükelçiliğe yapılan saldırının, terörün Afganistan'daki barış ve istikrarın yanı sıra bölge için tehdit unsuru olduğunu hatırlattığı vurgulandı.

Açıklamada, Kabil Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ/H'nin üstlendiğine dair raporların görüldüğü, Afgan yetkililerle istişarenin ardından bunun doğrulandığı belirtildi.

Bu kötülüğü yenmek için birlikte çalışılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Pakistan'ın terörle mücadeledeki kararlığı vurgulandı.

Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğine 2 Aralık'ta silahlı saldırıda bulunulmuştu.

Saldırıda Pakistan'ın Kabil Misyon Şefi Maslahatgüzar Übeyd ur Rahman Nizamani hedef alınmıştı. Nizamani, saldırıyı yara almadan atlatmış, saldırıyı önlemek için araya giren Büyükelçilik koruması Israr Muhammed ise ağır yaralanmıştı.