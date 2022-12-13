Kabil'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Shahr-e Naw bölgesinde, çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin kaldığı otele dün saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Kabil'in Shahr-e Naw bölgesinde Çinlilere ait otele düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Kabil'deki Emergency Hastanesi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada; saldırı sonrası 18 yaralı kabul ettikleri, 3 yaralının ise yolda hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Yaklaşık 3 saat süren saldırı sonrası 3 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.