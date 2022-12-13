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Dünya

Kabil'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir otele düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı saldırıyı DEAŞ üstlendi.

IHA13 Aralık 2022 Salı 10:45 - Güncelleme:
Kabil'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi
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Afganistan'ın başkenti Kabil'in Shahr-e Naw bölgesinde, çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerin kaldığı otele dün saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Kabil'in Shahr-e Naw bölgesinde Çinlilere ait otele düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Kabil'deki Emergency Hastanesi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada; saldırı sonrası 18 yaralı kabul ettikleri, 3 yaralının ise yolda hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Yaklaşık 3 saat süren saldırı sonrası 3 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

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