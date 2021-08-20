Kabil'deki tahliye izdihamı, geride araç hurdalığı bıraktı

AA 20 Ağustos 2021 Cuma 11:28 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:32

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenler, her yolu deneyerek Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na girmeye çalıştı.

Ülkeden tahliye için havalimanına araçlarıyla giremeyeceklerini anlayanlar, belirli bir noktadan sonra lüks araçlarını terk ederek yaya olarak yola devam etti. Geçen günlerde kaos görüntülerinin yaşandığı havalimanına tahliye umuduyla gelip içeriye giremeyen Afganlar, terk edilmiş araçlara zarar verdi. Camları kırılan, iç donanımları yağmalanan araçlar büyük hasar gördü.

Havalimanının dış kontrol noktasında hurdalığı andıran görüntüler oluşturan araçlar, zaman zaman güvenlik güçleri tarafından havalimanına girmek isteyenlerin önünde set olarak kullanıyor.