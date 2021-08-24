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Dünya

Kabil'e giden Ukrayna tahliye uçağı kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kabil'e giden Ukrayna tahliye uçağı kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını duyurdu

24 Ağustos 2021 Salı 11:18 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 11:56
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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin, Ukraynalıları tahliye etmek için Afganistan'a giden Ukrayna uçağının, İran'a uçan kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi.

Yenin, "Uçağımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı, uçak resmen bizden çalındı. Ukraynalıları tahliye etmek yerine uçak İran'a gitti. Sonraki 3 tahliye girişimimiz de başarılı olamadı çünkü vatandaşlarımız havaalanına giremedi" dedi.

Ukrayna, 16 Ağustos'ta Afganistan'dan 8'i Ukraynalı 80 kişiyi uçakla ülkeye getirdiklerini duyurmuştu. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afganistan'dan 31'i Ukraynalı 83 kişiyi tahliye ettiklerini bildirdi.

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