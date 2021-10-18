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Dünya

Kabo Verde'nin yeni cumhurbaşkanı Jose Maria Neves oldu

Batı Afrika'daki ada ülkesi Kabo Verde'de dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibi, kesin olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Jose Maria Neves oldu.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 06:41 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 06:41
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Yerel basında çıkan haberlere göre, sol partinin adayı Neves, ilk turda oyların yüzde 51,5'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Neves'in en yakın rakibi, yine eski Başbakan olan Carlos Veiga ise oyların yüzde 42,6'sını aldı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Jorge Carlos Fonseca'nın, 2 dönemlik görev süresi dolduğu için katılmadığı seçimlerin favorisi olarak iki eski başbakan 71 yaşındaki Veiga ile 61 yaşındaki Neves gösteriliyordu.

Veiga, 1991'den 2000'e, Neves de 2001'den 2016'ya kadar başbakanlık koltuğunda oturmuştu.

Yeşil Burun Adaları olarak da bilinen, Senegal ve Moritanya açıklarında yer alan ülkede 550 bin kişi yaşıyor.

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