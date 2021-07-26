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Dünya

Kabus senaryosu! Dünya Savaşı için tarih verdiler

ABD'de '2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitapta 'küresel yangın' olarak adlandırılan en kötü senaryoya yer veriliyor. ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı kitapta 2034'te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ne girmesiyle 3'üncü Dünya Savaşı başlıyor.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:58 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:58
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ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın ortaklaşa kaleme aldığı "2034: A Novel of the Next World War" kitapta, gelecekteki dünya savaşının yoğunlukla insansız hava araçları ve otonom insansız askeri teçhizat ile yapılacağı belirtildi.

National Interest'ten Ethen Kim Lieser'in yazdığına göre, kitapta, 2034'te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ne girmesiyle "küresel yangının" başlayacağı yazıyor. Dünyanın hızla geliştiği, bu yüzden savaş alanına insansız hava alanları ve otonom insansız askeri teçhizatların hakim olacağı ifade ediliyor.

Stavridis ve Ackerman, gerçek silahlı çatışmalara düşman sistemlerine yönelik büyük ölçekli hacker saldırılarının eşlik edeceğine inanıyor.

Amiral, ABD'nin, çığır açan biyoteknolojiye dayalı sistemlerle bütünleşen küçük seçkin özel kuvvet gruplarını eğitmek zorunda kalacağini kaydediyor.

Kitapta, halihazırda ülkelerin "geçmişteki savaşlar için geliştirilen silahları oluşturmaya ve edinmeye" devam ettiği, oysa insansız veya otonom silahlara odaklanılması gerektiği belirtiliyor. (Sputnik)

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