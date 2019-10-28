Kaçak avcılar avlanacak

Sultan İbrahim, kaçak avcılara hitaben, “Yerli veya yabancı bütün avcılara son uyarımdır. Eğer kaplanları veya doğal yaşama ait herhangi bir hayvan türünü avlarlarsa karşılığında kendileri de avlanacaktır” dedi. Kaçak avcılığın önlenmesi için Malezya Doğal Yaşam ve Parklar Birimi’ni daha uyanık olmaya çağıran İbrahim, “Yetkililer Johor ormanlarında devriyelerini artırmalı ve kaçak avcılığın kökünü kurutmalıdır.” şeklinde konuştu. Avlanan fillerin dişi yurt dışına kaçırılıp satılırken kaplanların bir tanesinin fiyatı ise yaklaşık 25 bin dolara kadar çıkabiliyor.