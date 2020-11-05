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Dünya

Kaçak yoldan İtalya'ya gideceklerdi: Yunanistan'da 20 FETÖ'cü ve 10 PKK'lı yakalandı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda, 20 FETÖ üyesi ve 10 PKK mensubu yakalandı. Örgüt üyelerinin, kaçak yoldan İtalya'ya gitmeye çalıştığı bildirildi.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 12:13
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora'nın kuzeybatısında bulunan Katakolo Limanı'ndaki balıkçı teknesinde, aralarında 20 FETÖ üyesi ve 10 PKK'lının bulunduğu 65 düzensiz göçmen tespit edildi.

Afgan ve Iraklılardan oluşan göçmen grubuyla İtalya'ya kaçmak isteyen grupta bulunan FETÖ'cülerden bazılarının, "eski polis" olduklarını savunduğu, bu kişilerin kendilerini Yunan makamlarına "Gülenci" olarak tanıttığı ileri sürüldü.

PKK'lıların arasında ise "eski politikacı, akademisyen ve gazetecilerin bulunduğu" iddia edildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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