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Suudileri Türkiye'ye yönelik algı operasyonuna FETÖ destek verdi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Suudlar, Türkiye'nin dik duruşu karşısında medya ve sosyal mecralar aracılığıyla Türkiye aleyhinde algı operasyonu yapma çabasına girişti. Suudi Arabistan menşeili olduğu anlaşılan sosyal medya hesaplarınca düzenlenen algı operasyonuna FETÖ de destek veriyor.

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Suudi Arabistan menşeili olduğu anlaşılan sosyal medya hesaplarınca “İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Paris benzeri büyük eylemler gerçekleşiyor” yalanı ile algı operasyonu yapmaya çalışılıyor. DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) çağrısıyla İstanbul Bakırköy’de valilik izniyle gerçekleşen ve olaysız sonlanan "Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz” mitingi hakkında Suudi Arabistan menşeili sosyal medya hesaplarınca “İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Paris benzeri büyük eylemler gerçekleşiyor” algısı oluşturma amacıyla sahte bilgi ve fotoğraflar kullanılarak bazı paylaşımlar yapıldığı görüldü. Tweetler’in Arapça yazılıp, Google Translate ile Türkçe'ye çevrilmesi dikkat çekti. Sınırlı da olsa bazı FETÖ’cü hesapların da konuya müdahil olduğu tespit edildi.
 
Yapılan algı operasyonunun daha çok Suud vatandaşlarını dezenforme etmeye yönelik olduğu değerlendiriliyor. Gelecek hafta Suudi Arabistan'da yarıyıl tatili başlıyor ve birçok Suud her yıl olduğu gibi Türkiye'ye gelme planları yapıyor. 

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