Olay, İtalya´nın Cagliari kentindeki Cagliari Elmas Havaalanı´nda meydana geldi. 40 yaşındaki İngiliz ve 54 yaşındaki İtalyan, Londra´ya giden uçuşu beklerken havaalanın barına giderek alkol almaya karar verdi. Uçuş saatine yakın zamanda yapılan 3 anonsu da duymayan ikili, uçağın kalkmak üzere olduğunu fark edince, havaalanı acil durum kapısına doğru koştu.

`HAREKET HALİNDEKİ UÇAĞI PİSTTE YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR´

Alkollü ikili, bagajlarını kollarının altına sıkıştırarak havaalanı acil durum kapısını açtı ve piste çıktı. O sırada alarmın da çalmasıyla güvenlik güçleri harekete geçti. İkili, kalkmak üzere hareket etmiş olan uçağı pistte yakalamaya çalıştı.

`2 BİN 64 EURO PARA CEZASI´

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan ikili, uçağın kalkışına engel olamadı. Polisin gözaltına aldığı ikiliye 2 bin 64 euro para cezası verildi ve ikili, bir sonraki Londra uçuşuna da yeni bilet almak zorunda kaldı.