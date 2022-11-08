Kaderleri Türkiye'nin iki dudağı arasında! Ankara ne derse o! Manşete taşıdılar: Bu bir U dönüşü

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını almak zorunda olan İsveç ve Finlandiya'da çalışmalar hızlandı. Ankara'nın net tavrı karşısında hükümetler çareyi Türkiye'nin meşru hak ve taleplerine boyun eğmekte buldular.



İSVEÇ, YPG'YE YARDIMI KESECEK

Almanya'nın Die Tageszeitung gazetesinde yer alan Reinhard Wolff imzalı bir makalede, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın, Türkiye ziyareti masaya yatırıldı. Makalede, "Kristersson Ankara'da NATO üyeliği konusundaki Türk ablukasını kırmak istiyor. İsveç, YPG'ye yardımı keseceğini duyurdu. Bu bir U dönüşü" ifadelerine yer verildi.

Makalede U dönüşü ile kastedilen şey çok netti. Son iki sosyal demokrat İsveç hükümeti, YPG ve PYD'ye siyasi ve mali destek vermiş, yardımların artırıldığı duyurulmuştu. Fakat Ankara'nın net tavrı bu desteği bıçak gibi kesti.

ANKARA'NIN İSTEDİĞİNİ VERMEYE HAZIR

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde kritik öneme sahip ziyaretin incelendiği makalede Kristersson'ın Ankara'dan eli boş dönmek istediğini belirtildi.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Stockholm'ün Suriye'deki Kürt YPG'ye ve onun siyasi kolu PYD partisine insani yardım sağladığı dönemin sona erdiğini söyledi. Onlarca insanın kanı ellerinde olan terör örgütlerine yapılan yardımın kesilmesi ise bazı kesimleri rahatsız etti.

YPG'YE DESTEK TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ İÇİN İYİ DEĞİL

Makalesinde Dışişleri Bakanı Billstrom'un, "YPG'ye destek Türkiye ile ilişkilerimiz için iyi değil. İsveç'in Türkiye ile ilerleme kaydedilmesi büyük önem taşıyor. YPG ve PYD engel teşkil ediyor. Bu örgütlerin AB tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK ile çok yakın bağları var." açıklamasına atıfta bulunan Wolff, İsveç'in NATO üyeliğinin, terör örgütü YPG'ye verilecek yardımdan daha ağır bastığını belirtti. Wolff'a göre, İsveç bunu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "YPG ile PKK aynıdır" söylemine yaklaşıyor, Türkiye'nin terörle mücadelesini meşru buluyor.

ÜÇLÜ MUHTIRA SONRASI DİKKATLİ ADIMLAR

28 Haziran'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, dönemin İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

Muhtırada, ülkelerin YPG/PKK başta olmak üzere, terör örgütlerine verilen desteği kesmesine ve terörizme karşı durmasına yönelik, "Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç bu terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar vermişlerdir. Finlandiya ve İsveç, bu terör örgütlerinin emellerini reddeder." şartlarını taşıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ankara ziyareti sırasında da, İsveç ve Finlandiya'nın "gerekli adımları atmaması halinde Türkiye'nin üyelikleri resmen onaylamayacağını" söyledi.

Star Gazetesi