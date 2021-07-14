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Dünya

Kadın askerden basın açıklaması! Ülkede gündem oldu

Suudi Arabistan'da her yıl düzenlenen Hac brifingi ülke tarihinde ilk kez kadın bir asker tarafından düzenlendi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:26 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:26
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Suudi Arabistan'da hac sezonu öncesi her yıl hacıların korunması ve ibadetlerinin kolaylaştırılması amacıyla güvenlik, trafik ve organizasyon planlarını anlatmak için güvenlik güçleri tarafından bir basın toplantısı düzenleniyor.

Basın toplantısı bu yıl ülke tarihinde ilk kez kadın bir asker tarafından düzenlendi.

Abeer Al-Rashed adındaki kadın asker, subaylara asker selamı vererek, kısa bir karşılama konuşması yaptı.

Son dönemde özellikle kadınların kamusal alanda daha çok yer almasına yönelik adımlar atılan Suudi Arabistan'da kadın asker, sosyal medyada olumlu tepkilerle karşılandı.

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