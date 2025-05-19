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Dünya

Kadın kılığında kaçırmaya çalıştılar... Soykırımcı İsrail'den sinsi tuzak

Hamas, soykırımcı İsrail askerlerinin öldürdükleri En-Nasır Selahaddin Tugayları komutanlarından Ahmed Kamil Serhan'ı, kadın kılığına girerek kaçırmaya çalıştıkları, başaramayınca da eşi ve çocuğunu canlı kalkan olarak kullandıklarını belirtti.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 20:11 - Güncelleme:
Kadın kılığında kaçırmaya çalıştılar... Soykırımcı İsrail'den sinsi tuzak
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Hamas'tan yapılan açıklamada, "Han Yunus kentine kadın kılığında giren özel siyonist güçler, Nasır Selahaddin Tugayları Komutanı Ahmed Kamil Serhan'ı kaçırmaya çalıştı. Ancak Serhan, operasyonu engelledi ve İsrail güçleriyle doğrudan girdiği çatışmada şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Bu durumun "faşist ordu ve onun terörist liderliği için yeni bir başarısızlık olduğu" vurgulanan açıklamada, "Hava ve karadan desteklenen siyonist birliğin, şehit Serhan'ın eşi ve çocuğunu kaçırarak bölgeden çekilmek için canlı kalkan olarak kullanması, insan hakları ve uluslararası hukukun açık ve tekrarlanan bir ihlalidir." denildi.

Bu eylemi sert şekilde kınayan Hamas, uluslararası toplumu olaya müdahale etmeye ve sivillerin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, soykırımcı İsrail ordusuna bağlı özel bir birim tarafından düzenlenen baskında Filistinli direniş grubu liderlerinden Serhan öldürülmüş, eşi ve çocukları alıkonulmuştu.

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