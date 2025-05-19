Hamas'tan yapılan açıklamada, "Han Yunus kentine kadın kılığında giren özel siyonist güçler, Nasır Selahaddin Tugayları Komutanı Ahmed Kamil Serhan'ı kaçırmaya çalıştı. Ancak Serhan, operasyonu engelledi ve İsrail güçleriyle doğrudan girdiği çatışmada şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Bu durumun "faşist ordu ve onun terörist liderliği için yeni bir başarısızlık olduğu" vurgulanan açıklamada, "Hava ve karadan desteklenen siyonist birliğin, şehit Serhan'ın eşi ve çocuğunu kaçırarak bölgeden çekilmek için canlı kalkan olarak kullanması, insan hakları ve uluslararası hukukun açık ve tekrarlanan bir ihlalidir." denildi.

Bu eylemi sert şekilde kınayan Hamas, uluslararası toplumu olaya müdahale etmeye ve sivillerin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, soykırımcı İsrail ordusuna bağlı özel bir birim tarafından düzenlenen baskında Filistinli direniş grubu liderlerinden Serhan öldürülmüş, eşi ve çocukları alıkonulmuştu.