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Dünya

Kadirov, Putin'in planını açık etti! Hedefteki kentleri duyurdu

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'nın hedeflerinden geri adım atmadığını, Kiev ve tüm Ukrayna'yı ele geçireceklerini öne sürdü.

BBC Türkçe11 Nisan 2022 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 10:18
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ilk gününden beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini ifade eden Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov askeri harekat düzenlenecek Ukrayna kentlerini açıkladı.

Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da sadece Mairupol'e değil, başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını söyledi.

Ramazan Kadirov, Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini "tamamen özgürleştireceklerini", daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtti.

GERİ ADIM ATMACAYAK

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kadirov, "Sizi temin ederim ki, bir adım bile geri atılmayacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Kadirov, Putin'in en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.

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