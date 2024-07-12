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Dünya

Kağıthane'de korkutan anlar! Aracın üzerine ağaç devrildi

Kağıthane'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Ekipler ağacı keserek yolu trafiğe açtı.

DHA12 Temmuz 2024 Cuma 11:30 - Güncelleme:
Kağıthane'de korkutan anlar! Aracın üzerine ağaç devrildi
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Şişli, Kağıthane ve Sarıyer'de etkili oldu. Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aniden bastıran yağmurda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir taksiye daha sonra da refüje çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Kağıthane Türkan Sokak üzerinde ise park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, otomobile zarar verdi. İtfaiye ve belediye ekipleri ağacı keserek yolu trafiğe açtı.

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