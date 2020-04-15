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Dünya

Kahire'de çatışma: 1'i subay 8 kişi hayatını kaybetti

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir 'terör hücresine' baskın düzenlenmesinin ardından çıkan çatışmada 1'i subay 8 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 07:19 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 07:19
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet teşkilatından alınan istihbarat doğrultusunda Kahire'deki bir semtte bir terör hücresine baskın düzenlendi.

Söz konusu hücreye düzenlenen baskının ardından çıkan çatışmada, 7'si terörist 1'i subay 8 kişinin öldüğü, 2 polis ve 1 subayın da yaralandığı kaydedildi.

Terör hücresinin, Hristiyanların bayramlarıyla eş zamanlı olarak saldırı hazırlığı içinde olduğu aktarıldı.

Mısır Başsavcısı Hamade es-Savi, Kahire'nin El-Emiriyye semtinde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mısır televizyonunda akşam geç saatlerde geçen haberde, İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ekipleriyle silahlı bir grup arasında Emiriyye semtinde çatışma yaşandığı belirtilmişti.

Mısır'da sayıları 15 milyonu bulan Hristiyanlar gelecek hafta Paskalya'yı kutlamaya hazırlanıyor.

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