Kahire'de Türkiye-Mısır Medya Buluşmaları düzenlendi

Başkent Kahire'de gerçekleştirilen programa, YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, Türkiye'den İhlas Haber Ajansı, NTV ve Sabah'ın temsilcileri; Mısır'dan ise Al Ahram, Gomhoreya, Al Shoroq gazetelerinden katılımcılar ve Mısır Gazeteciler Sendikası mensupları iştirak etti.

TÜRKİYE VE MISIR'IN MEDYA İLİŞKİLERİ İLERİ SEVİYEYE TAŞINACAK



İki ülkenin saygın medya kuruluşlarından seçkin isimlerin bir araya getirildiği "Medya Buluşmaları"nda Türkiye ve Mısır'ın medya alanındaki ilişkileri, gelecek dönemde yapılması planlanan iş birlikleri ve gelecek dönemde iki ülke arasındaki medya ilişkilerini ileri seviyelere taşıyacak atılımlar ele alındı.

Programda, Türk ve Mısırlı medya mensupları, iki ülkenin birbirini daha yakından tanıması ve medya ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla fikirleri sunuldu. Kültürel alışverişin artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir iletişim platformunun kurulması kararı alındı.

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, programda yaptığı konuşmada Enstitünün iki ülke arasındaki medya ilişkilerinin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretindeki basın toplantısında Kahire'deki merkezin dünya çapında en yoğun ilginin gösterildiği merkez olduğunu söyleyen Koordinatör Boyraz, "Türkiye'ye, Türk kültürüne ve Türkçeye gösterilen yoğun ilgi Türkiye ile Mısır arasında derin bağların olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle iki ülke arasındaki ilişkilerden bahsederken kültür de önemli bir başlık olarak ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Boyraz, "Türk ve Mısırlı medya mensuplarıyla yaptığımız bu buluşmanın faydalı olacağını ve ikili ilişkilere katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yunus Emre Enstitüsü, 14 yıldır Mısırlı kardeşlerimize açılan bir kapı niteliğinde. Bu kapı Mısırlı medya mensuplarımıza da sonuna kadar açık." değerlendirmesinde bulundu.

YILLAR SONRA İLK KEZ TÜRKİYE VE MISIR'IN MEDYA MENSUPLARI BİR ARAYA GELDİ



Koordinatör Boyraz, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah Es-Sisi'nin Türkiye ziyareti öncesinde düzenlenen medya buluşmaları programının uzun yıllar sonra ilk kez Kahire YEE tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederek "Medya Buluşmaları" programının kültürel diplomasi zemininde gerçekleştirilen önemli faaliyetler arasında yer aldığına dikkat çekti.

"TARİHSEL VE KÜLTÜREL ÇERÇEVEDE YAPILACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"



YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, "Medya Buluşmaları" adlı program serisinin 7. kez düzenlendiğini belirterek "Bugüne kadar Mısır hakkında yazılanları üst üste koyduğumuzda şu kanaate varıyoruz. Mısır bizim için özel bir ülke. Tarihsel ve kültürel çerçevede yapılacak çok işimiz var. Küçük bir araştırma yapıldığında Türkiye'ye siyasi ve kültürel anlamda yön veren isimlerin Mısır'dan geçtiğini görüyoruz. Bu isimler arasında İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif Ersoy, hiciv ustası Neyzen Tevfik ve neredeyse ilk dönem Türkiye-Mısır ilişkilerine yön veren Evliya Çelebi gibi özel isimler yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"BOZULMAZ DOSTLUK DEVAM ETMEKTEDİR"



Duayen Gazeteci Yavuz Donat, gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye-Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde medyanın rolüne ve iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimine değindi. Yavuz Donat, "7 bin yıllık tarihi olan bir ülkedeyiz. Çok sayıda medeniyetin doğduğu topraklardayız. Kuzey Afrika'nın ve İslam Dünyası'nın büyük gücündeyiz. Dünya ölçeğinde bir güç olan Mısır'dayız." değerlendirmelerinde bulundu.

1926 yılında Türkiye'nin Mısır ile diplomatik ilişkilerinin tesis edildiğini ve 90 Mısırlı öğrencinin Türkiye'ye geldiğini ifade eden Donat, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin unutulmaz olduğunu dile getirerek "Bozulmaz dostluk devam etmektedir." diye konuştu.

Al-Shorouk Gazatesi Genel Yayın Yönetmeni ve Gazeteciler Sendikası Başkan Vekili Mohamed Saad Abdelhafezz, "Mısır ile Türkiye arasında ortak yönler var. Tarih açısından, medeniyet açısından ve kültür açısından her iki ülkenin istifade edebileceği hususları ortaya çıkarabileceğimize inanıyorum." dedi.

İki oturumda gerçekleşen Medya Buluşmalarında, ilk oturumda "Türkiye-Mısır Arası İkili Medya İlişkileri" başlığı altında televizyon yapımlarının, ortak gösterimde olan diziler ve filmlerin iki ülke halklarının kaynaşmasına ve ilişkilerin geliştirilmesine sağladığı katkı ele alındı. Oturumda ayrıca Türk dizileri ve Mısır dizileriyle ülkelerin kültürlerinin aktarımı noktasında önemli olduğu ifade edilirken medya mensuplarının da köprü olduğu kaydedildi.

"Türkiye ve Mısır Arası İkili İlişkilerin Geliştirilmesinde Medyanın Toplumları Birbirlerine Yakınlaştırıcı Gücü" başlıklı ikinci oturumda ise kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında medya profesyonelleri arasında bir bilgi paylaşım mekanizmalarına duyulan ihtiyaç, medya profesyonelleri arasında sürdürülebilir iş birliği sağlamak için yapılabilecekler ele alındı.

"Medya Buluşmaları" programının ardından Türk medya mensupları, Enstitünün Afrika'daki ilk temsilciliği olan Kahire YEE'yi ziyaret etti. Türk medya mensupları Türkçe kurslarına en fazla başvuru alan temsilcilikler arasında yer alan Kahire YEE'de Türkçe öğrenen kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursiyerler Türkiye'ye, Türk kültürüne ve Türkçeye duyduğu ilgiyi ifade ederek Türk dizilerini severek takip ettiklerini belirtti. Kursiyerler ayrıca Türkiye'yi ziyaret etme ve Türk kültürünü yerinde yaşama hayallerini Türk medya mensuplarıyla paylaştı.

Öte yandan, Enstitü yetkililerince medya mensuplarına 2010 yılından itibaren Türk kültürünü tüm zenginlikleriyle tanıtmak adına gerçekleştirilen faaliyetler, Türkiye'nin turizm potansiyelinin vurgulandığı özel kurslar, Türkiye'de eğitim almak ve kariyer yapmak isteyen kursiyerlere yönelik düzenlenen kariyer günleri başta olmak üzere çeşitli etkinlikler hakkında bilgi verildi.

Enstitüde ayrıca duayen gazeteci Yavuz Donat'ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından Yavuz Donat'ın "Off the Record" adlı kitabının imza töreni düzenlendi.

Programın son bölümünde T.C. Kahire Büyükelçiliği tarafından "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk ve Mısırlı medya mensuplarının katılımıyla Türk kahvaltısının ikram edildiği özel bir etkinlik düzenlendi.

MEDYA BULUŞMALARI PROGRAM SERİSİ



Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye'den ve diğer ülkelerden saygın medya kurumlarının önde gelen mensuplarının bir araya getirildiği stratejik iletişimi odak noktasına alan "Medya Buluşmaları" adlı program serisi Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Romanya, Venezuela ve Meksika'da gerçekleştirildi.