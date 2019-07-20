Kahraman imama onur ödülü

Batı Afrika ülkesi Nijerya’da yaşanan silahlı çatışma esnasında kaçan 262 Hristiyan’ı camisinde koruyan 83 yaşındaki imam Abdullahi Ebubekir, ABD tarafından ödül ile onurlandırıldı.

CANI PAHASINA KORUDU

İngiliz BBC’nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülkenin orta kesiminde yer alan Plateau eyaletinde Temmuz 2018’de bölgedeki Hıristiyan çiftçileri husumetli oldukları çobanların saldırısından koruduğu için imam Ebubekir’e Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü’nü takdim etti. Törende konuşan Pompeo, “Müdahalesi olmasaydı muhtemelen öldürülecek olan başka dini bir topluluğu canı pahasına korudu” dedi. Nijerya’da geçen yıldan bu yana devam eden çoban ve çiftçilerin çatışması nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybetti, on binlerce kişiyse evlerini terk etmek zorunda kaldı.