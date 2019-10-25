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Kahreden olayda son mesaj! ''Ölüyorum anne, özür dilerim''

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir konteynerde ölü bulunan 39 kişi arasında 26 yaşındaki Vietnamlı bir kadının da olabileceği iddia edildi.

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Vietnam merkezli bir insan hakları kuruluşu olan Human Rights Space'in Koordinatörü Hoa Nghiem, 26 yaşındaki Vietnamlı bir kadının kurbanlar arasında olabileceğini, ailenin gelecek resmi cevabı beklediğini duyurdu. 

Nghiem, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adı Tra My olan kadının fotoğrafı ile Vietnam saatiyle 23 Ekim 04.28'de (İngiltere 22 Ekim 22.48) gönderdiği belirtilen mesajları gösteren ekran görüntüsünü paylaştı.

Mesajlarda, "Özür dilerim anne, yurt dışına çıkışım başarısız oldu. Anne, seni çok seviyorum. Ölüyorum, çünkü nefes alamıyorum. Anne, özür dilerim." yazdığı kaydedildi. 

ÇİN AĞIR CEZA İSTEDİ

Sekizi kadın 39 kişinin soğutuculu konteynerde ölmesiyle ilgili uluslararası soruşturma da yürütülüyor. 

Kurbanların Çinli olduğu değerlendirilirken, soruşturmada konteynerin 23 Ekim sabah erken saatlerde Belçika'nın Zeebrugge limanından İngiltere'ye nasıl getirildiği ve olası iş birlikçiler araştırılıyor. 

Bu arada Çin'in Londra Büyükelçiliği Essex'e bir ekip gönderirken, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying de İngiltere'nin mağdurların kimliklerini en kısa sürede doğrulamasını ve suçluları tespit edip ağır şekilde cezalandırmasını umduklarını söyledi. 

İngiliz polisi 23 Ekim sabahı erken saatlerinde aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

Konteyner akşam saatlerinde detaylı inceleme ve kurbanların kimlik tespit çalışmaları için farklı bir yere taşınmıştı. Tırın 25 yaşındaki sürücüsünün yanı sıra iki kişi daha gözaltına alınmıştı. 

İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinlinin cesedi bulunmuştu.

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