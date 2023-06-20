Kakhovka Barajı 1,2 milyar euroluk hasara neden oldu

Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strilets, çevrimiçi olarak Avrupa Birliği (AB) Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı. Strilets yaptığı konuşmada, 6 Haziran'da yıkılan Rusya kontrolünde bulunan Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Barajı'nın 1,2 milyar euroluk hasara neden olduğunu ifade etti. Hasar değerlendirmesinin devam ettiğini belirten Strilets, barajın yıkılmasının Rusya'nın Şubat 2022 işgalinden bu yana Ukrayna'daki en büyük çevre felaketi olarak nitelendirdi. Strilets, "Asla eski haline getiremeyeceğimiz şeyler var. Bunlar Karadeniz'e sürüklenen ekosistemler. Buna, yalnızca güney Ukrayna'da bulunan endemik türler ile ölmüş 20 bin hayvan da dahil" dedi.

Barajın yıkılmasının ardından yaklaşık 1 milyon insanı içme suyuna erişiminin kesintiye uğradığını aktaran Strilets, seller sonucu enkazın diğer ülkelere taşınacağını ve Rus mayınlarının Avrupa sahillerine ulaşabileceğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna barajın yıkılması konusunda birbirlerini suçluyor

Barajın yıkılması sonucu meydana gelen sellerde 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev ve tarım arazisi sular altında kalmıştı. Ukrayna ve Rusya, yıkılan baraj konusunda birbirlerini suçlarken, Ukraynalı savcılara soruşturmalarında yardımcı olan uluslararası hukuk uzmanlarından oluşan bir ekip, barajın yıkılma nedeninin "büyük ihtimalle" Ruslar tarafından yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığını belirtti.