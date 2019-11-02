New York Times’da kaleme alınan habere göre, Kaliforniya eyaletinde zenginler milyon dolarlık evlerini korumak amacıyla günlüğü 3 bin dolar ödeyerek özel itfaiye kiraladı. Haberde söz konusu özel itfaiyelerin yangın söndürme yerine daha çok pahalı evleri ateşe dayanıklı maddeyle kaplama, yangın söndürücü su sistemleri döşeme ya da alevleri önleyici koruyucu jelle kaplama gibi hizmetler sağladığı belirtildi. Los Angeles kentinde başlayan orman yangınları birkaç gün içerisinde binlerce hektarlık alana yayılmıştı. Yangın nedeniyle aralarında NBA oyuncusu Lebron James ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger’in de olduğu ünlü isimler evlerini terk etmişti.